  • 5 октября 20235.10.2023четверг
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Учителем года России стал педагог школы при посольстве России в Исламской Республике Иран

Общество, 14:15 05 октября 2023

группа "Учитель года" во ВКонтакте | Фото: группа "Учитель года" во ВКонтакте

Победителем конкурса "Учитель года России - 2023" стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Исламской Республике Иран Олег Янковский. Имя победителя на торжественной церемонии объявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает Министерство просвещения РФ.

На сцене в Гостином дворе победителя состязания также приветствовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителем Всероссийского конкурса "Первый учитель" стала педагог начальных классов "Классической гимназии" №104 из Екатеринбурга Оксана Крумина. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# учитель года

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 05.10.2023Учителем года России стал педагог школы при посольстве России в Исламской Республике Иран
14:04 05.10.2023В Викуловском районе сняли ограничения по трихинеллезу
13:42 05.10.2023На встрече Родительского факультета тюменцам расскажут, как выбирать будущее
13:31 05.10.2023Педагог в России – больше, чем просто учитель, уверен общественник