Учителем года России стал педагог школы при посольстве России в Исламской Республике Иран

| Фото: группа "Учитель года" во ВКонтакте | Фото: группа "Учитель года" во ВКонтакте

Победителем конкурса "Учитель года России - 2023" стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Исламской Республике Иран Олег Янковский. Имя победителя на торжественной церемонии объявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает Министерство просвещения РФ.

На сцене в Гостином дворе победителя состязания также приветствовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителем Всероссийского конкурса "Первый учитель" стала педагог начальных классов "Классической гимназии" №104 из Екатеринбурга Оксана Крумина. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые.