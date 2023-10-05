Межуниверситетский кампус построят в Тюмени к концу 2028 года

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Межуниверситетский кампус построят в Тюмени к концу 2028 года. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий, сообщает информационный центр правительства области.

Строительство стартует в 2025 году. Концессионер - компания "Врата Сибири". Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд рублей.

Софинансирование проекта из федерального бюджета в рамках национального проекта "Наука и университеты" составляет более 52 % (17 млрд рублей), из областного бюджета – свыше 13 % (4,5 млрд рублей). Частные инвестиции - 34 % (11 млрд рублей) - концессионное соглашение для реализации инвестиционного проекта по созданию кампуса заключено с компанией "Врата Сибири".

По условиям отбора федеральное финансирование предполагается после этапа проектирования на этапе строительства, то есть в 2025 году.

Проект курирует региональный оперативный штаб, который создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Ранее он отмечал, что это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области.

Всего предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тыс. кв. метров.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.