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Более 463 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию за 2023 год

Общество, 18:29 05 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

463 тыс. 830 человек прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр с января по сентябрь 2023 года. Выявлено впервые более 31 тыс. заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В том числе это болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 13 тыс. 369 случаев, 1 тыс. 439 случаев ишемической болезни сердца, 1 тыс. 828 случаев цереброваскулярные болезни, 1 тыс. 490 случаев сахарного диабета, 1 тыс. 581 случай злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 1 тыс. 203.

Активнее всего диспансеризацию проходят жители Викуловского, Упоровского, Абатского, Сорокинского районов и Ишима, а профилактические медосмотры в Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском районов и в Тюмени.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 16 тыс. 636 (53,6%), второе место — прочие заболевания — 6 тыс. 717 (21,6%), третье место — болезни органов пищеварения — 2 тыс. 827 (9,1%).

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# диспансеризация , здравоохранение

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