  • 5 октября 20235.10.2023четверг
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

100 саженцев красной рябины посадили в Армизонском районе Тюменской области

Общество, 18:35 05 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100 саженцев красной рябины высадили в Армизонском районе. Аллею из 70 деревьев посадили около автозаправки по ул. Шоссейной, в парке с. Армизонское будут расти 30 рябин.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в мероприятии участвовали депутаты районной думы и активисты Совета ветеранов.

Саженцы в Вагайском питомнике приобрел руководитель ЖКХ, председатель районной думы Дмитрий Ульянов.

"Давно мечтал сделать доброе дело и внести лепту в озеленение малой родины. Надеемся, что деревья приживутся и станут памятью на долгие годы", - сказал он.

Аллея по ул. Шоссейной посвящена 100-летнему юбилею Армизонского района, в парке — 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Армизонский район , рябина , саженцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:41 05.10.2023Бронзовый учитель дал первый урок в обновленном Школьном сквере в Тюмени
18:35 05.10.2023100 саженцев красной рябины посадили в Армизонском районе Тюменской области
18:29 05.10.2023Более 463 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию за 2023 год
18:18 05.10.2023Поставщика из Башкирии включили в реестр недобросовестных за некачественную одежду для скорой помощи Тюмени