100 саженцев красной рябины посадили в Армизонском районе Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100 саженцев красной рябины высадили в Армизонском районе. Аллею из 70 деревьев посадили около автозаправки по ул. Шоссейной, в парке с. Армизонское будут расти 30 рябин.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в мероприятии участвовали депутаты районной думы и активисты Совета ветеранов.

Саженцы в Вагайском питомнике приобрел руководитель ЖКХ, председатель районной думы Дмитрий Ульянов.

"Давно мечтал сделать доброе дело и внести лепту в озеленение малой родины. Надеемся, что деревья приживутся и станут памятью на долгие годы", - сказал он.

Аллея по ул. Шоссейной посвящена 100-летнему юбилею Армизонского района, в парке — 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.