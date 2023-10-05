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Бронзовый учитель дал первый урок в обновленном Школьном сквере в Тюмени

Общество, 18:41 05 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновленный Школьный сквер открыли в Тюмени в День учителя, 5 октября. В глубине, между двумя зданиями гимназии № 16, гостям представили бронзовую скульптурную композицию из двух учеников и учителя, ведущего урок.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, открытие сквера стало очень хорошим подарком ко Дню учителя.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Более 50 лет назад он был создан такими же педагогами, влюбленными не только в свою профессию, но и в наш город. Сегодня обновленный сквер Школьный мы открываем все вместе. И тем самым говорим слова благодарности людям, которые в послевоенные годы восстанавливали нашу страну. Сегодня и мы вносим свой вклад – высаживаем аллею. Она будет напоминать о первом директоре гимназии № 16 Василии Шайманове, который придумал разбить этот сквер. Сегодня же он обрел тот самый облик, который соответствует запросу и юных тюменцев, и всех жителей, которые приняли участие в голосовании", - подчеркнул глава города.

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По словам участницы клуба скандинавской ходьбы, 93-летней Дагмары Журавковой, которая всю жизнь проработала учителем литературы, сквер стал еще красивее, а гулять в нем еще приятнее: "Мы занимались здесь спортом, когда еще были студентами, сейчас мне 93 года, и я продолжаю свои занятия. Получилось здорово, благодарю от всех нас!"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятиклассники Даниил и Наташа отметили, что уходить домой из такого сквера не хочется. Особенно понравились ребятам скейт-парк и качели.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ну, горки – они для малышей, мы-то уже взрослые. Нам просто нравится здесь гулять и играть", - рассказали подростки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, сквер благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Там создали детские игровые пространства, скейт-парк, спортивную и площадку для выгула домашних животных. Что немаловажно – сохранили все имеющиеся деревья.

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Инна Кондрашкина

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# гимназия №16 , День учителя , национальный проект Жилье и городская среда , Руслан Кухарук , Школьный сквер

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