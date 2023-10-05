Выставку графики второй половины ХХ века представили в тюменском Доме художника

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку печатной графики второй половины ХХ – начала ХХI веков открыли в тюменском Доме художника по ул. Холодильной 5 октября. Зрителям представили работы в технике офорта, ксилографии, линогравюры, литографии, монотипии и другие.

Всего более 100 работ российских и тюменских художников-графиков.

Искусствовед Татьяна Сергейчук рассказала, что в истории российской графики этот период отмечен расцветом эстампа и широким диапазоном техник печатной графики. В 1960 годы возникло такое явление как "эстампный бум". Художники работали в технике линогравюры, создавая масштабные листы, объединяя работы в тематические серии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во второй половине прошлого века активно развивалось искусство иллюстрации, где использовали такие техники печати, как ксилография и литография. Расцветает и искусство книжного знака, экслибриса, привлекая своей миниатюрностью, многообразием техник и неповторимостью образов. С 1980 годов в российском искусстве возрождается интерес и к религиозным и историческим сюжетам.

В 1960-1970 годы в технике линогравюры работали такие тюменские мастера, как Евстафий Кобелев, Михаил Рогожнев и Александр Мурычев, обращаясь к темам индустриальных и городских пейзажей, бытовых композиций. К творчеству "восьмидесятников" относятся созерцательные офорты Александра Новика, Ивана Станкова, ксилографии Анатолия Тюленева и линогравюры Олега Федорова. Современное состояние гравюры говорит о продолжении традиций. Активно работают в технике офорта Юрий Бычков, линогравюры и гравюра на пластике - Екатерина Быкова, Эльвира Замараева.

Гости новой экспозиции познакомятся с творчеством таких авторов, как Павел Абрамов (Омск), Николай и Генриетта Бурмагины (Вологда); Давид Хайкин, Николай Ежов, Юрий Степанов, Анатолий Бородин (Москва); Вадим Фролов (Загорск), Нина Казимова (Санкт-Петербург) и других.

Многоплановость выставки подчеркнута и разнообразием жанров - исторический и бытовой жанр, иллюстрации, натюрморты и пейзажи, символические композиции и экслибрисы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка печатной графики открыта до 5 ноября. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.