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Выставку графики второй половины ХХ века представили в тюменском Доме художника

Общество, 20:17 05 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку печатной графики второй половины ХХ – начала ХХI веков открыли в тюменском Доме художника по ул. Холодильной 5 октября. Зрителям представили работы в технике офорта, ксилографии, линогравюры, литографии, монотипии и другие.

Всего более 100 работ российских и тюменских художников-графиков.

Искусствовед Татьяна Сергейчук рассказала, что в истории российской графики этот период отмечен расцветом эстампа и широким диапазоном техник печатной графики. В 1960 годы возникло такое явление как "эстампный бум". Художники работали в технике линогравюры, создавая масштабные листы, объединяя работы в тематические серии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во второй половине прошлого века активно развивалось искусство иллюстрации, где использовали такие техники печати, как ксилография и литография. Расцветает и искусство книжного знака, экслибриса, привлекая своей миниатюрностью, многообразием техник и неповторимостью образов. С 1980 годов в российском искусстве возрождается интерес и к религиозным и историческим сюжетам.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В 1960-1970 годы в технике линогравюры работали такие тюменские мастера, как Евстафий Кобелев, Михаил Рогожнев и Александр Мурычев, обращаясь к темам индустриальных и городских пейзажей, бытовых композиций. К творчеству "восьмидесятников" относятся созерцательные офорты Александра Новика, Ивана Станкова, ксилографии Анатолия Тюленева и линогравюры Олега Федорова. Современное состояние гравюры говорит о продолжении традиций. Активно работают в технике офорта Юрий Бычков, линогравюры и гравюра на пластике - Екатерина Быкова, Эльвира Замараева.

Гости новой экспозиции познакомятся с творчеством таких авторов, как Павел Абрамов (Омск), Николай и Генриетта Бурмагины (Вологда); Давид Хайкин, Николай Ежов, Юрий Степанов, Анатолий Бородин (Москва); Вадим Фролов (Загорск), Нина Казимова (Санкт-Петербург) и других.

Многоплановость выставки подчеркнута и разнообразием жанров - исторический и бытовой жанр, иллюстрации, натюрморты и пейзажи, символические композиции и экслибрисы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка печатной графики открыта до 5 ноября. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

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# графика , художники

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