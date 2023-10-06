Тюменские студенты разберут практики проведения аварийно-спасательных работ на слете "Территория безопасности"

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Более 60 человек стали участниками I Студенческого слета "Территория безопасности", который объединил представителей студенческих спасательных отрядов и стартовал в Тюменской области. Для участников запланированы образовательные сессии, где вместе с экспертами они разберут различные практики проведения аварийно-спасательных работ, механику процесса горения и тактику пожаротушения, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В рамках первого образовательного дня на базе детского центра "Ребячья республика" сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области рассказали ребятам об основах тушения пожаров и работы звеньев газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде.

На площадке пожарной подготовки у ребят была возможность надеть боевую одежду пожарного и ликвидировать открытое горение с помощью порошкового огнетушителя.