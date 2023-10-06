Первых пассажиров новой электрички Ишим - Тюмень встретили с подарками и музыкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый электропоезд начал курсировать по маршруту Ишим – Тюмень 6 октября. На перроне первых пассажиров шестивагонного состава встретили с воздушными шарами и сувенирами от РЖД.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности.

"Это выход на абсолютно новый уровень пассажирских пригородных перевозок. Динамика развития этого направления в Тюменской области очень высокая. По итогам 2023 года будет перевезено более 1,5 миллионов пассажиров – это на 5 % больше, чем годом ранее", - отметил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Павел Перевалов рассказал, что правительство региона сотрудничает с РЖД, ежегодно направляет почти 400 млн рублей, чтобы при применении самых современных технологий стоимость билета оставалась доступной для пассажиров. Сейчас цена на билет от Ишима составляет 513 рублей. Без субсидирования была бы около 1 тыс. 200 рублей.

В экстерьере новой электрички использованы современные решения. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подвижной состав приспособлен для выхода как на высокие, так и на низкие платформы за счет дополнительной выдвижной подножки. Вагоны оборудованы системой кондиционирования обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В салонах установлено светодиодное освещение, жидкокристаллические информационные табло. Конструкция и эргономика пассажирских диванов усовершенствована: изменена форма сидения и спинки для более комфортной поездки пассажиров, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство – шесть сантиметров. В каждое кресло встроены индивидуальные USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, предусмотрена зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Конечно, очень приятно: светло, тепло, просторно. Ради любопытства сходила в туалет, даже сфотографировала, отправила своим, как чисто и удобно все устроено. Езжу часто, но на такой электричке еще не ездила. Лучше, чем в старом электропоезде, сиденья мягкие, удобные. Важно, что цена осталась прежней, а ездить теперь – одно удовольствие", - поделилась впечатлениями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" жительница Голышманово Валентина Бариева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, в электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электропоезд будет курсировать в Тюменской области на ежедневных рейсах №7341 Ишим – Тюмень и №7342 Тюмень – Ишим. Из Ишима поезд отправляется в 5 часов 17 минут, прибывая в Тюмень в 9 часов 32 минуты. Из Тюмени – в 18 часов 40 минут, с прибытием в Ишим в 22 часа 53 минуты. Время в пути – 4 часа 13 минут.

Инна Кондрашкина