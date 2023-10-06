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Тюменские врачи помогли мужчине восстановиться после серьезной травмы руки

Общество, 18:23 06 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекс реабилитационных процедур для восстановления работы руки прошел мужчина в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюмени. У пациента был разрыв связки, соединяющей ключицу с лопаткой. Он не мог даже поднять руку и работать ею, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

До операции пациенту установили металлоконструкцию, которая фиксирует поврежденные ткани. После удаления пластины мужчину направили на реабилитацию. Перед командой специалистов "Градостроителя" стояла задача разработать связочный аппарат плечевого сустава.

"Связки становятся жесткими, если их не задействовать. Наша задача была как можно выше поднять руку, чтобы растягивать связки. Мышечные сухожилия, которые на лопатке и под лопаткой, выполняют ротирующие движения – повороты плечевой кости вперед-назад, приведение-отведение, сгибание-разгибание", - пояснил врач физической и реабилитационной медицины Андрей Овчинников.

Комплекс реабилитационных процедур включал механотерапию – занятия на умном тренажере, теплолечение, магнито- и лазеротерапию и ЛФК.

Медики лечебного центра добились отличных результатов - объем движений руки значительно увеличился, пациент может вернуться к привычной деятельности.

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# Градостроитель , реабилитация

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