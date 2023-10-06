Перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования должны все УК Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перезаключить договоры на техническое обслуживание газового внутридомового оборудования специализированной организацией должны все управляющие компании Тюменской области. А также товарищества собственников жилья, жилые комплексы и жилищно-строительные кооперативы. Сделать это по законодательству необходимо до 1 января 2024 года.

С этой даты обслуживать газовое оборудование домов и квартир может только единственная специализированная компания. В Тюменской области – это "Газпром газораспределение Север". Ее специалисты, а также руководство Госжилинспекции провели встречу с УК, где и обсудили нововведения.

Для оперативного взаимодействия с управляющими организациями и консультаций создан чат с участием представителей "Газпром газораспределение Север". Специалисты компании проводят поквартирные обходы, в ходе которых рассказывают абонентам о необходимости перезаключения договоров, сообщается в Telegram-канале предприятия.

Задать вопросы можно по телефонам: 8-3452-63-17-00 или 8-800-350-04-04.