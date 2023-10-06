Ямал в стеклянных шарах представили на выставке в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

18 светящихся стеклянных шаров стали главными экспонатами выставки "Ямал. Тепло Арктики", которая открылась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 6 октября. Заглянув в них, посетители могут узнать о природе, достижениях и культуре Ямала.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев напомнил о давних и тесных связях Тюмени и Ямала в экономической, образовательной, научной, культурной сферах. Последний проект "Культурное сотрудничество" оказался весьма востребованным. Он позволил презентовать жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов театры, оркестры, творческие коллективы областной столицы.

Выставка "Ямал. Тепло Арктики" — про сохранение традиций и развитие, значение региона как в рамках большой Тюменской области, так и в масштабах всего мира.

"Наши жители могут прийти и окунуться в среду Ямала и почувствовать его тепло. Они могут узнать традиции, об уникальных природных явлениях, значении, которое округ имеет для всей страны, крупных проектах, реализуемых сегодня на этой территории. Благодарим коллег с Ямала за креативный подход, который мы сегодня увидели. Именно такие подходы сегодня развиваются в музейном направлении", — сказал Андрей Пантелеев.

В 18 шаров "помещена" культура, самобытность полуострова Ямал. Знакомство проходит в темном зале. В одном из шаров можно увидеть отпечаток следа белого медведя и почитать историю о нем на стенде. Есть на выставке и фотозона, где можно сделать снимок на фоне Северного сияния. Другой шар можно "послушать". В нем размещен ламповый радиоприемник. На стенде говорится о песнях коренных народов Ямала, ансамбле "Сёётэй Ямал" — коллективе, гастролирующем по всему миру более 50 лет. Чтобы узнать, как звучал Ямал в разные времена, нужно использовать ручку на панели под шаром.

Первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Грязнова отметила, что выставка стала подарком для жителей к 90-летию округа. Впервые "Ямал. Тепло Арктики" открыли в 2020 году в МВК им. И. С. Шемановского. Экспозиция удостоена высоких наград за лучший дизайн.

"Самое главное, мы хотели напомнить о том тепле, которое есть у нас на Севере. Мы вышли на идею стеклянных шаров, в каждом из которых хранится своя интересная, уникальная, самобытная история, отражающая именно наш регион. Когда мы поняли, что выставка пользуется популярностью, что она интересна, решили реализовывать проект дальше", — рассказала Ирина Грязнова.

Выставка проехала практически все города ЯНАО, побывала в Санкт-Петербурге.

По словам первого заместителя директора департамента культуры ЯНАО, для жителей Санкт-Петербурга Ямал — это что-то далекое со снегом, медведями и добычей нефти.

""Ямал. Тепло Арктики" открывает край с привлекательной стороны. Это локация, куда можно приезжать и отдыхать, познавать и мир, и себя", — уверена Ирина Грязнова.

Выставка работает до 19 ноября.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова