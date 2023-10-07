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Медвежат Ермака, Тайгу и Лайму после реабилитации выпустили в лесу Вагайского района

Общество, 17:11 07 октября 2023

ИИЦ "Сельский труженик"

Медвежат Ермака, Тайгу и Лайму после реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области выпустили в леса Вагайского района.

Как сообщает региональный инфоцентр, специалисты центра заверили, что животные готовы к самостоятельной жизни в природе. Медвежата способны добывать пищу и находить место для зимовки, обустраивать берлогу.

Судя по видео, юные хищники обрадовались перспективе жизни на воле.

На волю животных выпустили заведующий Вагайским сектором государственного надзора, контроля Госохотдепартамента Тюменской области Николай Полуянов, инспектор Сергей Копотилов, руководитель центра, биолог-охотовед Сергей Пажетнов и биолог-охотовед (РГАУ-МСХА), специалист по реабилитации медвежат-сирот Василий Пажетнов.

ИИЦ "Сельский труженик" ИИЦ "Сельский труженик" ﻿

Напомним, косолапых малышей обнаружили жители с. Дубровное Вагайского района 11 апреля. Осиротевшие медвежата не выжили бы самостоятельно. После этого было принято отправить их в специализированное учреждение.

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