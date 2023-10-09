Лишение прав грозит тюменцу за пьяное вождение

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

42-летнего нетрезвого водителя автомобиля "Рено" остановили сотрудники ДПС на 498 км федеральной трассы Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе. Результат освидетельствования на состояние опьянения составил 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Водитель пояснил, что ехал на АЗС. На правонарушителя составили административный материал за пьяное вождение. Дело передали в суд. Автомашина эвакуирована.

Отметим, всего в Тюменской области в выходные сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения 41 автолюбителя.