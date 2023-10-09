  • 9 октября 20239.10.2023понедельник
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Лишение прав грозит тюменцу за пьяное вождение

Происшествия, 14:03 09 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

42-летнего нетрезвого водителя автомобиля "Рено" остановили сотрудники ДПС на 498 км федеральной трассы Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе. Результат освидетельствования на состояние опьянения составил 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Водитель пояснил, что ехал на АЗС. На правонарушителя составили административный материал за пьяное вождение. Дело передали в суд. Автомашина эвакуирована.

Отметим, всего в Тюменской области в выходные сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения 41 автолюбителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда , пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 09.10.202310 берез и осину незаконно спилил житель Ишимского района
14:35 09.10.2023Житель Сургута признан виновным в финансировании терроризма
14:03 09.10.2023Лишение прав грозит тюменцу за пьяное вождение
13:41 09.10.2023В Тюмени девушка угнала "Газель", чтобы покататься по ночному городу