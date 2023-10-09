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Пять хозяйств Аромашевского района завершили уборочную страду

Экономика, 13:30 09 октября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Аромашевском районе завершили уборочную страду СПК "Слободчиковский", СПК "Маяк", ООО Агрохолдинг "Голышмановский", ООО СП "Голышмановское", КФХ "Гарант", сообщил глава муниципалитета Игорь Власов в своем Тelegram-канале.

"Лидером по урожайности зерновых культур является ООО Агрохолдинг "Аромашевский". Урожайность в бункерном весе - 31 центнер с гектара",- отметил он.

Всего на 9 октября агропредприятия Аромашевского района обмолотили 83 % посевных площадей.

Глава района поздравил коллективы хозяйств, завершивших уборку с трудовой победой.

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# Аромашевский район , уборочная кампания

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