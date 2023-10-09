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Территорию дома ребенка в Тюмени обновят и украсят благодаря гранту Росмолодежи

Общество, 14:14 09 октября 2023

из архива "Конторы пароходства" | Фото: из архива "Конторы пароходства"

Территорию регионального специализированного дома ребенка на ул. Кузнецова обновят и украсят рисунками в рамках проекта "От сердца к сердцу". На его реализацию по итогам грантового конкурса от Росмолодежи выделили 48 тыс. рублей.

"Наша главная цель — обновить территорию учреждения и рассказать жителям Тюмени о том, как можно помочь. Основная идея заключается в создании четырех рисунков на асфальте, которые будут не только радовать ребят. Воспитатели смогут использовать их как дидактический материал во время прогулок", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "От сердца к сердцу" Дина Мокринская.

Зимой на территории учреждения создадут снежные фигуры. С конца весны до конца лета участники проекта обновят территорию - покрасят горки, ограждения и так далее.

Начало проекта намечено на ноябрь 2023 года. Реализация продлится до августа 2024 года.

Присоединиться к команде, помочь в разработке эскизов рисунков и снежных фигур сможет любой желающий. Полученные по итогам грантового конкурса средства пойдут на закупку материалов и полиграфическую продукцию.

Инна Пахомова

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# грантовая поддержка , проекты , Росмолодежь

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