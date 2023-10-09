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Маскиратор звука и коллиматорный прицел направят тюменским бойцам на СВО

Общество, 17:32 09 октября 2023

пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России"

Маскиратор звука на АК-74, коллиматорный прицел и планку для крепления прицела приобрели бойцам из Тюмени в зону СВО на средства, собранные в ходе акции "100 миллионов для Победы".

Груз руководителю исполкома областной организации "Офицеры России" Александру Сукаченко передал в Штабе общественной поддержки "Единой России" депутат городской думы Дмитрий Осипов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Мама одного из тюменских добровольцев передала нам обращение ребят, которые сейчас защищают нашу Родину. Полк был сформирован недавно, у бойцов есть актуальные потребности в спецоборудовании. Нам удалось оперативно отреагировать на обращение благодаря тому, что в регионе проходит акция "100 миллионов для Победы", - отметил Дмитрий Осипов.

Александр Сукаченко сообщил, что его организация не раз доставляла необходимое оборудование в зону СВО.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова напомнила, что о старте акции "100 миллионов для Победы" объявили год назад, 27 сентября. Счет пополняется каждый день. На сегодня поступило уже свыше 56 млн рублей.

Акция продолжается. На сайте тюменьдляпобеды.рф. можно перевести любую сумму с помощью QR-кода, привязанного к счету, или по реквизитам, указанным на сайте акции.

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# акция , бойцы , военнослужащие , Дмитрий Осипов , Ольга Швецова

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