Водитель из Тюменской области стал лучшим на всероссийском конкурсе
Общество, 16:48 09 октября 2023
| Фото: Министерство транспорта Российской Федерации
Житель Заводоуковска Федор Третьяков занял первое место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в категории "автобусы средней вместимости". Он получил приз в размере 300 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Добавим, всего за звание лучшего водителя боролись 55 участников из 35 городов и муниципальных образований страны.