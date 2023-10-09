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Водитель из Тюменской области стал лучшим на всероссийском конкурсе

Общество, 16:48 09 октября 2023

Министерство транспорта Российской Федерации | Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

Житель Заводоуковска Федор Третьяков занял первое место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в категории "автобусы средней вместимости". Он получил приз в размере 300 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Добавим, всего за звание лучшего водителя боролись 55 участников из 35 городов и муниципальных образований страны.

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