Водитель из Тюменской области стал лучшим на всероссийском конкурсе

| Фото: Министерство транспорта Российской Федерации | Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

Житель Заводоуковска Федор Третьяков занял первое место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в категории "автобусы средней вместимости". Он получил приз в размере 300 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Добавим, всего за звание лучшего водителя боролись 55 участников из 35 городов и муниципальных образований страны.