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Пострадавшую в ДТП семью доставили из Нальчика в тюменскую больницу

Общество, 17:21 09 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пострадавшую в ДТП тюменскую семью транспортировали из Нальчика в ОКБ №2. Супруги во время путешествия на автомобиле попали в ДТП. У женщины диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти, мужчина пострадал больше. У него - закрытый перелом таза, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Транспортировка прошла успешно. После осмотра мужчины мы сделали обезболивающие уколы и поместили в вакуумный матрац. Перелет пациенты перенесли спокойно. Оба доставлены в ОКБ № 2", - сказал специалист тюменского центра медицины катастроф Сергей Бем.

Одно из главных преимуществ Центра медицины катастроф - его способность оперативно доставить медицинские ресурсы и персонал в любую точку мира. Специалисты, основываясь на своем опыте и знаниях, осуществляют экстренные медицинские эвакуации, используя летательные и наземные средства передвижения.

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# Центр медицины катастроф

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