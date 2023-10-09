Шесть тюменских проектов выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив
Семейная творческая мастерская "Мы вместе" стала победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Реализация мероприятий проекта, по замыслу авторов, укрепляет духовно-нравственные, патриотические и культурно-эстетические основы воспитания через знакомство с традиционными ремеслами города Ишима.
"Узнавая историю и традиции создания узоров ишимских ковров, участники проекта погружаются в наследие малой Родины, быт предков, ощущают силу согласия с культурным ценностями ишимской земли", - считают они.
Всего победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года стали шесть проектов из Тюменской области, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Это "Кинопедагогика в ЛНР", патриотический фестиваль "Дорогами военного подвига", историко-краеведческая патриотическая настольная игра #НадоZнать!, художественный практикум "По следам летописи мужества", конкурс "Навстречу друг другу".
На реализацию проектов организации-победители получат в общей сложности 4,7 млн рублей.
Участие в грантовых конкурсах, по словам полпреда Владимир Якушева, помогает регионам воплощать в жизнь очень разные, яркие и интересные проекты.
"Это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это ещё и стимул для детальной проработки проекта, – отметил Владимир Якушев. – Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!"
В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнёрских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции.
Победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года в Уральском федеральном округе стало 26 проектов, на реализацию которых выделено 47 млн рублей.