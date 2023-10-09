Шесть тюменских проектов выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейная творческая мастерская "Мы вместе" стала победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Реализация мероприятий проекта, по замыслу авторов, укрепляет духовно-нравственные, патриотические и культурно-эстетические основы воспитания через знакомство с традиционными ремеслами города Ишима.

"Узнавая историю и традиции создания узоров ишимских ковров, участники проекта погружаются в наследие малой Родины, быт предков, ощущают силу согласия с культурным ценностями ишимской земли", - считают они.

Всего победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года стали шесть проектов из Тюменской области, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Это "Кинопедагогика в ЛНР", патриотический фестиваль "Дорогами военного подвига", историко-краеведческая патриотическая настольная игра #НадоZнать!, художественный практикум "По следам летописи мужества", конкурс "Навстречу друг другу".

На реализацию проектов организации-победители получат в общей сложности 4,7 млн рублей.

Участие в грантовых конкурсах, по словам полпреда Владимир Якушева, помогает регионам воплощать в жизнь очень разные, яркие и интересные проекты.

"Это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это ещё и стимул для детальной проработки проекта, – отметил Владимир Якушев. – Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!"

В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнёрских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции.

Победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года в Уральском федеральном округе стало 26 проектов, на реализацию которых выделено 47 млн рублей.