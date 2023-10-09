В Тюмени состоялся I Всероссийский слет соседских центров

| Фото: пресс-служба РА «ЭНКО» | Фото: пресс-служба РА «ЭНКО»

4 и 5 октября в Тюмени в рамках форума креативного предпринимательства "КПД" прошел I Всероссийский слет соседских центров. Мероприятие объединило на одной площадке застройщиков, которые развивают культуру добрососедства, а также соседские центры со всей страны.

Около 80 человек провели 2 насыщенных дня в столице региона, чтобы обменять опытом с коллегами, занимающимися построением добрососедства в своих городах.

| Фото: пресс-служба РА «ЭНКО» | Фото: пресс-служба РА «ЭНКО»

В первый день было проведено несколько панельных сессий, где профессионалы делились кейсами, обменивались опытом и искали ответы на волнующие вопросы. Второй день прошел в формате экскурсии по соседским центрам Тюмени.

Соседские центры – это многофункциональные площадки, которые становятся центром притяжения соседей в конкретном жилом комплексе. Такие общественные пространства - активно развивающееся направление, уже ставшее самостоятельным, среди застройщиков. Здесь жители могут приятно и полезно провести время: игры, мастер-классы, рабочие мастерские, лекции, кинопросмотры и многое другое. Также в соседских центрах представлен креативный кластер. Предприниматели активно ведут образовательную, творческую, спортивную, а также арт-деятельность, которая отвечает запросам проживающих в районе.

| Фото: пресс-служба РА «ЭНКО» | Фото: пресс-служба РА «ЭНКО»

"Во-первых, гордимся, что этот уникальный формат обмена опытом добрососедства был придуман и впервые состоялся именно в Тюмени. Во-вторых, считаю, что слет прошел успешно. Команда сделала максимум: мы попытались охватить все вопросы, актуальные для организаторов соседских центров. Теория, практика, экскурсии, мозговые штурмы, неудобные вопросы и обязательно честная обратная связь для каждого из кейсов. Уверена, что каждый уехал с новой порцией вдохновения и идей, которые обязательно будут реализованы по всей стране", - подытожила организатор слета, директор соседских центров застройщика "ЭНКО" Дарья Райкова.

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