Окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" стартует в УФО

| Фото: телеграм-канал Лидеры России | Фото: телеграм-канал Лидеры России

Окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" пройдет в Екатеринбурге 13–15 октября. В финале примут участие конкурсанты из Уральского федерального округа.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 тыс. 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран, в том числе 12 тыс. 771 человек из Уральского федерального округа.

С 13 по 15 октября в Екатеринбурге пройдет окружной финал конкурса, участие в котором примут более 250 финалистов, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердившие свои знания в контрольном тестировании. 13 октября для всех финалистов пройдет социальный день – конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, а также встретятся с участниками конкурса "Лидеры России" прошлых лет. 14 октября пройдет официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 15 октября состоится второй день оценочных мероприятий конкурса, а также деловая программа с участием наставников и представителей округа. Вечером финального дня станут известны победители окружного финала.

В мероприятиях окружного финала планируется участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает пресс-служба конкурса.

Победители окружного финала пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.