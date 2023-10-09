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Гончарную мастерскую и детский ИТ-центр посетят тюменские студенты

Общество, 19:00 09 октября 2023

инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

Экскурсии на предприятиях региона проходят в рамках тренингов для студенческих советов Тюменской области. Мероприятия от центра "Мой бизнес" продлятся до ноября.

Студенты уже побывали в школе-семейном классе, где им рассказали, как открыть частный детский сад и школу. Также они посетят гончарную мастерскую, магазин тактической продукции, ателье по пошиву обуви, детский ИТ-центр.

Молодые люди завершат программу с готовыми бизнес-планами, инструментами финансирования и поддержки стартапов от центра "Мой бизнес", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# предпринимательство , студенты

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