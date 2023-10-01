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Более 4,7 тыс. семей Тюменской области получают выплаты из средств маткапитала

Общество, 16:27 10 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 728 семей Тюменской области получают ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из средств материнского капитала. Мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. Выплата положена на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца, сообщает пресс-служба отделения СФР по Тюменской области.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения СФР, через портал Госуслуг, либо в МФЦ.

Размер ежемесячных средств равен региональному прожиточному минимуму для детей. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует обратиться в отделение, чтобы продлить выплату. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.

Единая дата зачисления средств – пятого числа каждого месяца. В этот день родители будут получать средства за предыдущий месяц.

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# материнский капитал , социальные выплаты

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