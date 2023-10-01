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В районах Тюменской области продолжают собирать книги для ЛНР

Общество, 17:34 10 октября 2023

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Акция "Книги — Донбассу" продолжается в районах Тюменской области. Центральная районная библиотека АУ "Культура" Нижнетавдинского района передала более 140 изданий, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Сотрудники библиотеки подготовили для жителей Луганской Народной Республики книги, которые собрали активные жители района, активисты партийного проекта "Женское движение "Единой России". Это художественная, детская и научно-популярная литература.

Централизованная библиотечная система АУ "Культура" Нижнетавдинского муниципального района продолжает собирать книги в рамках акции "Книги — Донбассу", которая проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Тюменской области и ЛНР.

Напомним, ранее Общественная палата Тюменской области в рамках акции "Книги — Донбассу" передала в школы Краснодона около 4 тыс. 500 экземпляров, которые собрали неравнодушные тюменцы.

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# акция , книги

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