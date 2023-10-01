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Жители Тюменской области примут участие в акции "Бумбатл"

Общество, 17:45 10 октября 2023

администрация Абатского района ВКонтакте (архив) | Фото: администрация Абатского района ВКонтакте (архив)

Жители Тюменской области примут участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры "Бумбатл", которая стартовала 10 октября, и помогут собрать ненужную макулатуру.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда.

Помимо сбора макулатуры также запланировано проведение в школах и вузах экоуроков и лекций по теме раздельного сбора отходов и переработки, экскурсии на заводы по переработке макулатуры, а также в зелёные офисы компаний.

Акция продлится до 15 ноября, после чего будут определены победители среди детских садов, школ, ссузов, вузов и коллективов компаний по количеству собранной макулатуры.

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# макулатура

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