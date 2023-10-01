Командные составы тюменских студотрядов подготовят эффективных руководителей

90 обучающихся вузов и ссузов из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры станут участниками интенсива Школа комсоставов студенческих отрядов, где будут развивать управленческие навыки, сообщает информационный центр правительства региона.

"Командиры и комиссары студенческих отрядов — это лидеры и носители культуры отрядного движения. Наша задача — научить этих ребят мотивировать и организовывать, видеть силу каждого и развивать лучшее движение страны", – сказала председатель правления Тюменского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды" Елизавета Кунгурова.

Занятия пройдут с 13 по 15 октября в лагере "Остров детства". Интенсив состоит из 12 мастер-классов, лекций, мероприятий на сплочение. Образовательная программа завершится тестированием участников и вручением сертификатов.