  • 10 октября 202310.10.2023вторник
  • USD101,3598
    EUR107,0322
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

XXV Международная конференция по химическим реакторам стартовала в Тюмени

Общество, 18:26 10 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

XXV Международная конференция "ХимРеактор-25" началась в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В течение пяти дней участники конференции рассмотрят вопросы эффективного взаимодействия отечественной науки и промышленности. Представители научного сообщества выступят с докладами.

10 октября в рамках конференции состоялся круглый стол. Среди участников — заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, доктора технических наук Андрей Загоруйко и Александр Носков, ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конференция , наука

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 10.10.2023Участок улицы Александра Логунова закроют на пять дней
18:26 10.10.2023XXV Международная конференция по химическим реакторам стартовала в Тюмени
18:07 10.10.2023Тюменцам представили коллекцию одежды по мотивам фильма о писателе Крапивине
17:56 10.10.202311 октября - события дня