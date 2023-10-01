XXV Международная конференция по химическим реакторам стартовала в Тюмени
Общество, 18:26 10 октября 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
XXV Международная конференция "ХимРеактор-25" началась в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
В течение пяти дней участники конференции рассмотрят вопросы эффективного взаимодействия отечественной науки и промышленности. Представители научного сообщества выступят с докладами.
10 октября в рамках конференции состоялся круглый стол. Среди участников — заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, доктора технических наук Андрей Загоруйко и Александр Носков, ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.