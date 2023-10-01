Студент ТюмГУ победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сириусе

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победителем III Международной олимпиады по финансовой безопасности стал студент Тюменского госуниверситета Никита Калашников. Магистрант второго курса набрал наибольшее число баллов в секции "Юриспруденция".

Финальное задание представляло тест из 15 вопросов по принципам и соглашениям FATF, по деятельности Росфинмониторинга и по общемировой практике борьбы с отмыванием средств, полученных нелегальным путем, финансированию терроризма.

Международная олимпиада проходила в Сочи на Федеральной территории центра Сириус. В этом году финалистами стали около 500 школьников и студентов из 19 стран. В их числе Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.