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Студент ТюмГУ победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сириусе

Общество, 14:58 11 октября 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Победителем III Международной олимпиады по финансовой безопасности стал студент Тюменского госуниверситета Никита Калашников. Магистрант второго курса набрал наибольшее число баллов в секции "Юриспруденция".

Финальное задание представляло тест из 15 вопросов по принципам и соглашениям FATF, по деятельности Росфинмониторинга и по общемировой практике борьбы с отмыванием средств, полученных нелегальным путем, финансированию терроризма.

Международная олимпиада проходила в Сочи на Федеральной территории центра Сириус. В этом году финалистами стали около 500 школьников и студентов из 19 стран. В их числе Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# олимпиады , ТюмГУ

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