Аромашевская команда юных инспекторов движения заняла шестое место в конкурсе "Безопасное колесо - 2023"

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Юный житель Аромашевского района Кирилл Левенко завоевал серебряную награду в личном первенстве на Всероссийском конкурсе ЮИД "Безопасное колесо - 2023", который проходил в Анапе. В общекомандном зачете команда, представляющая Тюменскую область, заняла шестое место. Всего участие приняло 89 регионов России.

Полина Волчёк заняла 6 место, а Илья Паршин - 8 место. В составе команды выступали: Кирилл Левенков, Полина Волчёк, Илья Паршин, Виктория Номина.

Также аромашевская команда "Юный автомобилист" представляла Тюменскую область на Всероссийском первенстве по автомногоборью, которое проходило в Саратове. Сборная заняла пятое общекомандное место. Юноши победили на этапе "Замена колеса автомобиля", показав лучший результат. Матвей Лемешкин стал бронзовым призёром в личном первенстве на этапе "Знатоки правил дорожного движения". В составе команды выступали: Вадим Рябченко, Матвей Лемешкин, Константин Поляков и Дмитрий Масловский.

"Поздравляю ребят и педагога Андрея Федоровича Богачкова с хорошими результатами и желаю дальнейших побед", - написал в своем Telegram-канале глава Аромашевского района Игорь Власов.