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Владимир Чейметов: на тюменских полях все больше российской и белорусской техники

Общество, 14:36 11 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии используют на полях и фермах региона все больше российской и белорусской сельскохозяйственной техники.

Об этом сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области".

88 % комбайнового парка составляют именно российские машины. Аграрии отдают предпочтение компании "Ростсельмаш", которая выпускает комбайны с советских времен. Что касается тракторов, то здесь преобладают "Кировцы" от Петербургского тракторного завода.

Появляется в распоряжении сельхозпроизводителей и техника от китайских производителей. По словам директора регионального департамента агропромышленного комплекса, аграрии говорят, что это тракторы достойного класса. К тому же, у китайского производителя машины дешевле, чем европейские.

"Несмотря на то, что на полях, фермах можно заметить бренды зарубежного произовдства, хочу отметить, что в Российской Федерации достаточно активно развивалась так называемая "отверточная сборка". Крупные мировые производители имели производства на территории нашей страны. Эта техника выходила под брендом "Сделано в России", — отметил Владимир Чейметов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благодаря работе правительства, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Минпромторга все, что связано с запасными частями, комплектующими, сервисов, было организовано и отработано надлежащим образом, поставки начали осуществлять через дружественные страны. Срывов не было и нет, заверил Владимир Чейметов.

Инна Пахомова

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# аграрии , Владимир Чейметов

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