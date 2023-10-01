Для тюменских школьников проведут ролевой квест "10 граней патриотизма"

| Фото: группа "Патриотический клуб ТМУ" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Патриотический клуб ТМУ" во ВКонтакте (архив)

Ролевой исторический квест "10 граней патриотизма" впервые проведут для тюменских старшеклассников, планирующих поступить в ТюмГМУ или на исторические факультеты вузов России. Маршрут пройдет по историческому центру города, где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта Татьяна Черкашина.

"Я руководить патриотического клуба ТМУ, руководитель патриотических и профориентационных проектов, а также опытная вожатая. Как никто другой знаю, что составляющая профессии врача – это патриотизм к своей профессии, Родине и долгу перед сохранением жизни пациента, несмотря ни на что. Большинство же поступающих в медицинские вузы не задумываются над высокой нравственной стороной нашей профессии", - отметила она.

Игра стартует с госпиталя № 2475, где сейчас располагается стоматологическая поликлиника Тюменского ГМУ. Здесь ребята, поделенные на команды, пройдут первое интерактивное задание и заработают очки. По результатам набранных баллов они смогут купить инвентарь, который понадобится для выполнения следующих этапов. Всего запланировано 10 игровых станций, разбросанных по историческому центру Тюмени.

Кроме того, организаторы подготовят для участников карточки с ролями: хирург, санитарный инструктор, медицинская сестра, ученик фельдшерско-акушерской школы. Проведут квест студенты из патриотического клуба Тюменского медицинского университета.

"Ребята смогут получить теоретические и практические знания об основах оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, познакомятся с биографией выдающихся медицинских деятелей региона, в интерактивно-игровом формате смогут узнать об истории медицины и вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне. Также школьники узнают механику работ фельдшерско-акушерской школы и госпитальной аптеки", - добавила Татьяна Черкашина.

Проект "10 граней патриотизма" получил финансовую поддержку на областном конкурсе молодежных инициатив "Моя идея". 80 тыс. рублей будет направлено на покупку костюмов, реквизита, в частности на приобретение бинтов, искусственной крови, военной формы, мерча для волонтеров и сувенирной продукции.

Для того чтобы стать участником, необходимо собрать команду из 5-6 человек и оставить заявку в сообществе Патриотический клуб ТМУ во ВКонтакте. Серию игр запустят в ноябре.

Возрастное ограничение: 12+.

Виктория Макарова