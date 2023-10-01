Озеро Круглое в Тюмени хотят зарыбить золотистой форелью и карпом кои

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Озерную палию, золотистую форель, вуалехвостого карася, золотую рыбку, карпа кои, веслоноса, золотистого муксуна, пиленгаса, линя, бестера, выращенных в питомниках, хотят выпустить в оз. Круглое в Тюмени. Заняться рыборазведением готовы специалисты кафедры водных биоресурсов и аквакультуры института биотехнологии и ветеринарной медицины ГАУ Северного Зауралья в рамках строительства межвузовского кампуса.

Как отметил старший преподаватель кафедры Андрей Антонов, в оз. Круглом довольно бедная ихтиофауна: постоянно там обитают только караси и ротаны. "Раньше водоем использовался для стоянки речного флота, поэтому перед началом хозяйственного использования потребуется тщательная очистка", – говорит эксперт.

Площадь озера немаленькая, поэтому речь идет о сотнях тысяч представителей ихтиофауны, которые могут в будущем там благополучно обитать и размножаться.

"Моральный долг ученых университета – использовать такую уникальную возможность и заняться зарыблением городского водоема, – убежден Андрей Иванович. – Конечно, для реализации столь масштабного проекта потребуется финансовая поддержка властей. Облагородить береговую линию, оборудовать на озере места для рыбалки, предоставлять в аренду лодки – при желании можно придумать очень интересную концепцию использования этого водоема".

Напомним, межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени в 2028 году в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки РФ.