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Русское географическое общество поможет регионам УФО в развитии внутреннего туризма

Общество, 18:38 11 октября 2023

пресс-служба полпредства | Фото: пресс-служба полпредства

Русское географическое общество поможет регионам Уральского федерального округа в развитии внутреннего туризма. Эту тему обсудили на встрече полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и исполнительный директор РГО Артём Манукян.

Полпред отметил, что отделения РГО Уральского федерального округа не одно десятилетие успешно реализуют проекты, направленные на пополнение географических знаний о регионах и их распространение, в том числе среди молодёжи.

"Особенно хочу отметить работу отделений по развитию туристической отрасли. Регионы обладают огромным потенциалом в сфере внутреннего туризма. Компетенции таких объединений, как РГО, помогают раскрывать его наиболее полно и качественно", - подчеркнул Владимир Якушев.

Артём Манукян проинформировал полпреда о приоритетных задачах и проектах РГО, а также о деятельности региональных отделений в УФО, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание участники встречи уделили созданию и работе Попечительских Советов региональных отделений РГО в УФО, развитию туристических маршрутов и экспедиционной деятельности в регионах федерального округа.

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# Русское географическое общество , туризм

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