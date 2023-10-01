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Директор ФСБ России Александр Бортников назвал ключевые аспекты нейтрализации угроз безопасности стран СНГ

Общество, 19:38 11 октября 2023

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

53 заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ прошло в Баку. Основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия специальных служб в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

"С момента нашей предыдущей встречи существенно осложнилась международная обстановка, что повлекло за собой заметное обострение основных вызовов и формирование новых угроз на пространстве СНГ. США и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах Содружества, оказанию санкционного давления на неугодные государства, блокированию логистических маршрутов и созданию новых транспортных коридоров, усиливая тем самым негативные последствия глобального экономического кризиса", - заявил председатель СОРБ государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, коллективный Запад, пренебрегая устоявшимися нормами международного права, находит наиболее эффективные формы шантажа и запугивания несогласных. Среди методов расшатывания Александр Бортников назвал работу западных спецслужб, неправительственных организаций и СМИ по разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни, инспирированию вооруженных конфликтов, а также радикализацию молодежи и других наиболее уязвимых слоев общества.

На встрече члены СОРБ наметили пути повышения уровня сотрудничества в целях нейтрализации угроз безопасности государств - участников СНГ, связанных с активизацией террористических организаций, действующих на территории Афганистана.

Кроме этого, как сообщают РИА Новости, были подведены итоги работы в 2023 году по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма.

Видео: телеграм-канал "Антитеррор Урал"

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