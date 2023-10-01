Жителей Тюменской области приглашают на конкурс логотипов для шахматной школы

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе логотипов Областной спортивной школы по шахматам А. Е. Карпова. Об этом сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Принять в нем участие может любой желающий лично или в составе коллектива. Если конкурсанту нет 14 лет, участие от его имени принимает законный представитель.

Конкурсанты могут представить неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Участие бесплатное. Победителей и призеров определят в два этапа. Первый этап продлится с 10 октября по 30 ноября. В этот период будут приниматься конкурсные работы. А во втором этапе, со 2 по 18 декабря, работы оценят организаторы.

Логотип абсолютного победителя станет официальным в областной спортивной школе по шахматам А. Е. Карпова. Также лучший дизайнер получит документ о победе.

Информация с результатами будет опубликована в течение 7 календарных дней со дня окончания конкурса здесь и здесь.