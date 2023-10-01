Центр культуры и досуга в Ялуторовском районе сдадут до конца 2023 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новый Центр культуры и досуга сдадут в с. Петелино Ялуторовского района до конца 2023 года.

"Новое здание уже построено. Сейчас ведутся внутренние работы. Это обустройство коммуникаций, подключение. Идет благоустройство прилегающей территории. Еженедельно мне отправляют фотографии с места", — сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

По его словам, возможно, объект сдадут раньше. Андрей Гильгенберг подчеркнул, что сдача здания не означает, что его откроют на следующий день. Параллельно идет приобретение оборудования, включая музыкальное, экран, мебель.

"Самое главное, что объект уже есть на территории. Просматриваются источники финансирования по его обеспечению", — сказал глава Ялуторовского района.

Инна Пахомова