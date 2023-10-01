В Тюменской области 13 октября прогнозируют дождь со снегом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области 13 октября, предупредили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Температура днем до +9 градусов, ночью -2+3.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.