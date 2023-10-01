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Семь машин и две единицы спецтехники получила противопожарная служба Тюменской области

Общество, 18:41 12 октября 2023

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Ключи от семи пожарно-спасательных автомобилей и двух единиц специальной техники вручили противопожарной службе Тюменской области, Главному управлению МЧС России по Тюменской области в Вагайском, Армизонском и Аромашевском районах 12 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это хорошая традиция – вручение ключей от пожарных автомобилей. Вся техника произведена на базе отечественных автомобилей, оснащена современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом. Планомерно мы движемся к обновлению и замене устаревшей техники", - сказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Также по итогам пожароопасного периода на территории Тюменской области работникам противопожарной службы, волонтерам вручены ведомственные медали, благодарственные письма и грамоты.

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