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Тюменского подростка, прокатившего друзей на багажнике и капоте авто, привлекли к ответственности

Происшествия, 20:20 12 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

За езду без прав, нарушение правил регистрации транспорта и перевозку пассажиров вне кабины автомобиля тюменского подроста в присутствии отца привлекли к административной ответственности по трем статьям. Парень прокатил друзей на багажнике и капоте по ул. Беляева в Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автомобиль ВАЗ2106 подросток купил сам, родители об этом не знали. Про поездку молодой человек сказал, что такое совершил по глупости и больше повторять точно не будет. Госномера машины изъяты.

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# ГИБДД Тюменской области

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