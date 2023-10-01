Тюменского подростка, прокатившего друзей на багажнике и капоте авто, привлекли к ответственности

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

За езду без прав, нарушение правил регистрации транспорта и перевозку пассажиров вне кабины автомобиля тюменского подроста в присутствии отца привлекли к административной ответственности по трем статьям. Парень прокатил друзей на багажнике и капоте по ул. Беляева в Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автомобиль ВАЗ2106 подросток купил сам, родители об этом не знали. Про поездку молодой человек сказал, что такое совершил по глупости и больше повторять точно не будет. Госномера машины изъяты.