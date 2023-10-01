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Улицу Тимофея Кармацкого протяженностью 1,85 км открыли для движения

Общество, 19:36 12 октября 2023

из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Новую четырехполосную дорогу 1,85 км по ул. Тимофея Кармацкого открыли для движения. Она соединила ул. Профсоюзную и Мельникайте. Новая дорога значительно разгрузит в этом районе основные магистрали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Объем работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Также мы ставили задачу, чтобы были запроектированы широкие тротуары, велодорожки и освещение", - сказал глава города.

Также в этом районе планируют закончить строительство дорог в квартале ул. Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – реки Туры (ул. Е. Войнова, ул. Пожарных и Спасателей, ул. Братьев Бондаревых). Общая протяженность составит 1,62 км. Также завершатся работы по ул. Газовиков на участке ул. Муравленко.

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# благоустройство , ремонт дороги

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