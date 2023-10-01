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Неделя моды в Тюмени познакомит с искусством ткачества

Общество, 09:08 16 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Познакомиться с искусством ткачества смогут желающие на "Неделе моды. Сибирь", которая пройдет в ДОМЭКСПО в Тюмени по ул. Народной, 68 с 20 по 22 октября. Жители областной столицы увидят три старинных ковра, которые сотканы вручную из шерсти сибирских овец, сообщает пресс-служба администрации города.

Гости мероприятия смогут попробовать себя в прядении ковров. Также на тюменской Неделе моды организуют фотозоны. Желающие смогут сделать снимки на фоне ковра.

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Для автолюбителей на улице организуют тест-драйв автомобиля.

Необходима регистрация. Вход бесплатный.

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