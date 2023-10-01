125,2 тысячи прав на жилье зарегистрировали в Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

125,2 тыс. прав на жилье зарегистрировали в Тюменской области с января по сентябрь 2023 г. А в целом региональное управление Росреестра за этот период приняло 899 тыс. рушений о кадастровом учете и регистрации прав.

Как сообщает ведомство, это на 9,5 % больше, чем в прошлом году. Еще на 40 % - до 49,9 тыс. - увеличилось число решений по единой процедуре.

На 68,1 % увеличился показатель по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - 25,2 тыс.