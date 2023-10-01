Тюменцы могут принять участие в межрегиональном форуме инвалидов

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменцев от 18 до 45 лет приглашают принять участие в межрегиональном форуме инвалидов "Интенсив-2023", который пройдет в Тюмени с 18 по 22 октября. Для участия необходимо заполнить электронную форму заявки, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для участников подготовили комплекс информационно-консультативных, тренинговых и обучающих мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Приглашенные спикеры и эксперты из числа представителей органов власти, ведущих общественных деятелей, профессиональных психологов, лидеров общественных организаций инвалидов и молодежных сообществ, предложат участникам набор возможностей в сфере личностного роста и профессиональной самореализации, социального проектирования и предпринимательства.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: 8 (3452) 56-89-40 (доб.5) или написать на электронную почту: voi72@bk.ru