  • 13 октября 202313.10.2023пятница
  • USD96,9948
    EUR103,0350
  • В Тюмени 6..8 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мощные магнитные бури ожидают тюменцев в октябре

Общество, 14:15 13 октября 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Шесть дней мощных магнитных бурь ожидают тюменцев в октябре. В период с 15 по 17 октября метеоактивность поднимется до 4 из 9 баллов. Сильное геомагнитное возмущение мощностью в 6 баллов ожидается 20 октября, 25 и 26 октября солнечная активность составит около 5 баллов, сообщает издание "Известия".

Метеозависимые люди испытывают недомогание: слабость, усталость и головокружение. Также вспышки на солнце могут стать причиной мигрени, боли в суставах, чувства сонливости, появления раздражительности, эмоциональной нестабильности.

Сильнее всего магнитные бури влияют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным либо пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и сосудистой дистонией.

Специалисты рекомендуют людям, зависимым от метеорологических условий, а также имеющим хронические патологии, заранее следить за периодом возникновения магнитных бурь, чтобы оградить себя в это время от любых действий и событий, которые могут вызвать стресс. Медики советуют держать наготове обезболивающие препараты. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом.

Также эксперты рекомендуют отказаться от распития алкоголя и потребления жирной пищи, поскольку она увеличивает нагрузку на организм и повышает уровень холестерина. Вместо этого лучше выбрать травяные чаи и легкую пищу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# магнитная буря

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 13.10.2023Мощные магнитные бури ожидают тюменцев в октябре
14:04 13.10.2023В Тюмени музыканты из разных городов создадут 10 песен за три дня
13:53 13.10.2023Тюменские юнармейцы запишут видеоприветы своим отцам – участникам СВО
13:42 13.10.2023Около 3,5 тыс. участников ожидается на форуме "Инфотех-2023" в Тюмени