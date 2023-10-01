Из 201 издания выберут лучшее на региональном конкурсе "Книга года - 2023"

201 заявка поступила на конкурс "Книга года - 2023" в Тюменской области. Больше всего изданий - в номинациях "Лучшая научная книга" — 49 и "Лучшая учебная книга" — 48. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиограф отдела краеведения Менделеевки Юлия Сидорова.

"География участников - Тюмень, Сургут, Тобольск, город Заречный (Свердловская область), Ишим, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, деревня Дударево (Тюменский район), рабочий поселок Голышманово, Новый Уренгой, село Абатское (Абатский район), село Гилёво (Ярковский район), Ялуторовск, Салехард, село Кулаково, Великий Новгород", — рассказала она.

На номинацию "Лучшая книга о родном крае" подано 39 изданий. Среди них — посвященные 400-летию д. Зубарева Тюменского района, первому тюменскому издателю и фотографу Константину Высоцкому, народным песням, бытовавшим на территории юга Тюменской области, истории старинного Текутьевского кладбища, ул. Садовой в Тюмени, трудам Ивана Словцова и другие.

В номинацию "Лучшая поэтическая книга" поступило 26 изданий, "Лучшая книга художественной прозы" — 20, "Лучшая книга для детей и юношества" — 10, "Лучшая документальная книга" — 9.

На конкурс принимались книги, изданные с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года, произведенные или опубликованные на территории Тюменской области, Югры или Ямала; созданные автором, постоянно проживающим в регионе; посвященные Тюменской области и автономным округам.

До 31 октября сформируют шорт-лист участников конкурса. Имена победителей назовут в ТОНБ 10 ноября.

До 25 октября на сайте Тюменской областной научной библиотеки проходит голосование за самую популярную книгу. Это одна из специальных номинаций конкурса.

Также в числе специальных номинаций — "Издательство года" и "Книга года".

Напомним, в 2022 году лучшим изданием на "Книге года" признали фотоальбом "Век СССР: вид из Тюмени".

Влада Нерадовская