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Географический диктант жители Тюменской области напишут в Институте наук о Земле

Общество, 10:36 16 октября 2023

группа "Институт наук о Земле | ИНЗЕМ ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Институт наук о Земле | ИНЗЕМ ТюмГУ" ВКонтакте

Тюменский госуниверситет в девятый раз станет региональной площадкой Международной просветительской акции "Географический диктант", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проверить знание географии и принять участие в диктанте может любой желающий, независимо от возраста, гражданства и профессии. Для этого необходимо до 15 ноября зарегистрироваться на сайте ТюмГУ.

Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике.

Время выполнения заданий участниками диктанта – не более 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, – 60 минут.

Познакомиться с заданиями прошлых лет можно здесь.

Участников ждут 19 ноября в 11 часов в Институте наук о Земле ТюмГУ (ул. Осипенко, 2).

При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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# географический диктант , ТюмГУ

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