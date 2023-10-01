Исторический ужин "По улице Садовой" познакомит с красивой историей любви времен дореволюционной Тюмени

Угол ул. Республики и ул. Дзержинского. Дом С. С. Бровцына, затем Н.Л. Панкратьева. 1960-е годы. Не сохранился. Сейчас на этом месте Президент-отель. | Фото: сообщество "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте: vk.com/tyumengrad Угол ул. Республики и ул. Дзержинского. Дом С. С. Бровцына, затем Н.Л. Панкратьева. 1960-е годы. Не сохранился. Сейчас на этом месте Президент-отель. | Фото: сообщество "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте: vk.com/tyumengrad

Исторический гастроужин "По улице Садовой" пройдет в новом интересном заведении Тюмени PianoBar 26 октября.

Здание находится в начале пешеходной улицы Дзержинского (бывшей Садовой) ровно на месте одного из пяти домов мещанина, городского оценщика Бровцына.

Встречу посвятят истории улицы Садовой (ныне Дзержинского) и её самых знаменитых обитателей. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор исторических ужинов в Тюмени Лидия Носова, в процессе подготовки удивительным открытием стало то, что улица жила весьма насыщенно: яркие личности, события, легенды, истории.

"Ведущими ужина будут "супруги Бровцыны". Глава этой семьи - легендарная фигура. К примеру, до сих пор окутано тайной, как он стал состоятельным человеком, построившим в Тюмени несколько домов. Причем, три из них уцелели. PianoBar находится на месте одного из утраченных. Гости узнают об одном из них, о том, который Бровцын построил для своей жены. И, конечно, мы расскажем красивую историю любви супругов", - отметила Лидия.

Она пообещала, что участники ужина погрузятся в истории жильцов улицы, их нравы и традиции. Ужин пройдет в партнерстве с библиотекой истории Тюмени им. А. И. Текутьева, эксперт вечера - Дмитрий Падерин, известный в областном центре краевед и экскурсовод, специалист по истории ул. Дзержинского, в частности.

"Легенда о любви супругов Бровцыных интересна сама по себе. Еще увлекательнее будет узнать ее в здании, построенном на месте бывшего дома Бровцына. Очарования прибавит и то, что из окна мы будем видеть сохранившийся другой дом Бровцына и в целом улицу Садовую", - отметил Дмитрий Падерин.

Он также поделился, что, возможно, гости исторического ужина узнают и другие, не менее легендарные истории любви, случившиеся на улице Садовой среди соседей Бровцыных.

Меню порадует своей необычностью, ведь оно составляется по воспоминаниям современников об угощениях в лучших домах дореволюционной Тюмени. Адаптирует блюда шеф-повар PianoBar Александр Мякишев.

В стоимость вечера включены: программа, полноценный ужин, безалкогольные и алкогольные напитки, а также подарки от партнеров. Подробности и бронь мест по номеру: 8-912-923-85-02 (Лидия).

Возрастное ограничение: 18+

Евгения Тенегина