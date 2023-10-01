В Арт-галерее Ишима возобновили работу киноклуба

| Фото: предоставила Юлия Данковская | Фото: предоставила Юлия Данковская

Киноклуб в Ишиме возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва. Второй показ нового сезона пройдет 15 октября в Арт-галерее в 15 часов. Киноманам предложат посмотреть и обсудить картину "Большие глаза" режиссера Тима Бёртона.

"Встречи проходят в камерном формате, помимо интересного кино обязательны жаркие дискуссии и чай с печеньками", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель киноклуба Юлия Данковская.

По ее словам, проект Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова был запущен в 2018 году и за два года собрал внушительную аудиторию любителей легкого артхауса и авторского кино.

"Стараемся выбирать для показов картины с философским уклоном, поднимающие вечные темы. Не включаем в репертуар фильмы, где есть насилие, потому что все же это формат воскресного отдыха", - пояснила куратор проекта.

Обычно встречи начинаются с небольшой вводной, где Юлия рассказывает о жанре картины, ее режиссере, приводит любопытные биографические факты. После чего зрители смотрят фильм и обсуждают его. Стараются найти что-то свое, посмотреть на картину с разных ракурсов и точек зрения, высказать свое мнение в хорошей компании и доброжелательной атмосфере.

Юлия Данковская рассказала, что костяк прошлого клуба сохранился, но появились и новые участники. Первая встреча в начале октября собрала 11 человек, если киноманов будет больше, то зал сможет принять около 50 ишимцев.

Раньше собрания клуба проходили в музее "Городская управа", сейчас проект переехал в Арт-галерею.

"Там тоже современное оснащение, новый мощный проектор и удобное пространство для встреч", - подытожила Юлия Данковская.

Получить дополнительную информацию о датах и времени проведения сеансов можно по телефону 8(34551)2-38-17.

Инна Кондрашкина