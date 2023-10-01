  • 16 октября 202316.10.2023понедельник
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Три квест-экскурсии по ул. Дзержинского провели студенты ТюмГУ 

Общество, 09:52 16 октября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Три квест-экскурсии "От Садовой до Дзержинского" провели студенты ТюмГУ. Они рассказывали участникам о культурно-историческом наследии города, об истории края, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Постепенно мы пришли к той истории, которую рассказываем студентам на наших экскурсиях: перед современным студентом стоит непростая задача – сдать зачет по истории улицы Дзержинского, чтобы поступить в Институт наук о Земле. Он и зовёт других ребят на помощь, но на пути ему встречается студент из прошлого, который учится в том же здании на улице Осипенко, 2, где в то время располагалось ремесленное училище для детей рабочих и крестьян", – пояснила руководитель проекта, студентка ИнЗем направления "Туризм" Мария Писарева.

Продвигаясь по улице, два студента знакомят экскурсантов с архитектурой домов, биографией купцов и купчих, а по завершении демонстрируют купеческое гостеприимство в виде чаепития с настоящим самоваром и угощениями.

Отметим, команда из девяти студентов ИнЗем и двух преподавателей-наставников начала работу еще в феврале 2023 года, с нуля разрабатывая идею проекта при содействии проректора по воспитательной работе ТюмГУ Ольги Загвязинской.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ТюмГУ , улица Дзержинского , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:20 16.10.2023В середине недели в Тюменской области вновь похолодает
11:09 16.10.2023Зимнюю униформу и аптечки доставили участникам СВО из Тюменской области
10:58 16.10.2023Из 201 издания выберут лучшее на региональном конкурсе "Книга года - 2023"
10:47 16.10.2023В Тюмени суд обязал компанию выполнить контракт по сносу домов