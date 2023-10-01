Три квест-экскурсии по ул. Дзержинского провели студенты ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Три квест-экскурсии "От Садовой до Дзержинского" провели студенты ТюмГУ. Они рассказывали участникам о культурно-историческом наследии города, об истории края, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Постепенно мы пришли к той истории, которую рассказываем студентам на наших экскурсиях: перед современным студентом стоит непростая задача – сдать зачет по истории улицы Дзержинского, чтобы поступить в Институт наук о Земле. Он и зовёт других ребят на помощь, но на пути ему встречается студент из прошлого, который учится в том же здании на улице Осипенко, 2, где в то время располагалось ремесленное училище для детей рабочих и крестьян", – пояснила руководитель проекта, студентка ИнЗем направления "Туризм" Мария Писарева.

Продвигаясь по улице, два студента знакомят экскурсантов с архитектурой домов, биографией купцов и купчих, а по завершении демонстрируют купеческое гостеприимство в виде чаепития с настоящим самоваром и угощениями.

Отметим, команда из девяти студентов ИнЗем и двух преподавателей-наставников начала работу еще в феврале 2023 года, с нуля разрабатывая идею проекта при содействии проректора по воспитательной работе ТюмГУ Ольги Загвязинской.