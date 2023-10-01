Тюменцам напомнили о способах оплаты налогов
Жители Тюменской области могут оплатить имущественные налоги несколькими способами, пишет "Вслух.ру".
Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. На главной странице будет указана сумма и варианты оплаты. Еще один способ - на сайте госуслуг. Здесь также будут предложены возможные варианты оплаты - квитанциями и платежами. Кроме того, оплатить налоги можно через банки, банкоматы, мобильные приложения, а также через Почту России.
Отметим, до 1 декабря 2023 года жители Тюменской области получат более 770 тыс. налоговых уведомлений. Начисления за 2022 год сделали собственникам квартир, домов, земельных участков, транспорта. У более 20 тыс. граждан в квитанциях указан НДФЛ — если работодатель его не оплачивал, если были выигрыши, а также если годовой доход превысил 5 млн рублей.