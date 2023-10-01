Тюменцам напомнили о способах оплаты налогов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут оплатить имущественные налоги несколькими способами, пишет "Вслух.ру".

Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. На главной странице будет указана сумма и варианты оплаты. Еще один способ - на сайте госуслуг. Здесь также будут предложены возможные варианты оплаты - квитанциями и платежами. Кроме того, оплатить налоги можно через банки, банкоматы, мобильные приложения, а также через Почту России.

Отметим, до 1 декабря 2023 года жители Тюменской области получат более 770 тыс. налоговых уведомлений. Начисления за 2022 год сделали собственникам квартир, домов, земельных участков, транспорта. У более 20 тыс. граждан в квитанциях указан НДФЛ — если работодатель его не оплачивал, если были выигрыши, а также если годовой доход превысил 5 млн рублей.